УЕФА может начать расследование по делу о потасовках в матче «Атлетико» - «Манчестер Сити»

«Атлетико» и «Манчестер Сити» столкнулись с угрозой расследования УЕФА после того, как серия стычек омрачила окончание их ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов в среду вечером.

После матча игроки столкнулись в подтрибунном помещении, при этом сотрудники обеих команд следили за тем, чтобы их держали порознь, а в дело также вмешалась полиция.

Этим утром УЕФА ждал отчета судьи, прежде чем решить, начинать ли расследование. Для выяснения того, что именно произошло, может быть назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине.