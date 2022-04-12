Симеоне о своих критиках: «Мой отец всегда говорил: «Рыба начинает гнить со рта»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал критику в свой адрес, которая обрушилась на аргентинца после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, что после той игры наставника «матрасников» обвиняли в использовании схемы 5-5-0.

«Мой отец всегда говорил: «Рыба начинает гнить со рта». Говорить никто не запрещает, это право каждого. У каждого тренера есть стиль, я свой уже выбрал. Но при этом я всегда уважал своих коллег», – заявил Симеоне на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что в первой игре против «Манчестер Сити» «Атлетико» уступил на выезде со счётом 0:1.