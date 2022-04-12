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Симеоне о своих критиках: «Мой отец всегда говорил: «Рыба начинает гнить со рта»

12 Апреля 2022 • 19:46 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
5.00 3.55 1.75
13.04 22:00
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал критику в свой адрес, которая обрушилась на аргентинца после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, что после той игры наставника «матрасников» обвиняли в использовании схемы 5-5-0.
 
«Мой отец всегда говорил: «Рыба начинает гнить со рта». Говорить никто не запрещает, это право каждого. У каждого тренера есть стиль, я свой уже выбрал. Но при этом я всегда уважал своих коллег», – заявил Симеоне на пресс-конференции перед игрой.
 
Напомним, что в первой игре против «Манчестер Сити» «Атлетико» уступил на выезде со счётом 0:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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12.04  22:00 Бавария ... Вильярреал 1.32 5.80 9.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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