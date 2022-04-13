Свой первый удар по воротам «Манчестер Сити» мадридский «Атлетико» нанёс на 125-й минуте противостояния

Мадридский «Атлетико» не нанес ни одного удара по воротам «Манчестер Сити» в первом матче противостояния в рамках четвертьфинального матча, но и во второй игре «матрасники» не особо спешат забить. Свой первый удар по воротам «Манчестер Сити» подопечные Диего Симеоне нанесли лишь на 35-й минуте матча - или на 125-й минуте двух матчевого противостояния.

В общей сложности после первых трех таймов противостояния статистика ударов распределяется так - один удар по воротам со стороны «Атлетико», и двадцать три удара по воротам со стороны «Манчестер Сити».