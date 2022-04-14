«Манчестер Сити» со скрипом прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Атлетико»

«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Невероятно сложный график получил «Манчестер Сити» в начале апреля. За восемь дней предстояло дважды сыграть с «Атлетико» и провести битву за золото АПЛ с «Ливерпулем». В чемпионате Англии решить вопросы не удалось – 2:2 оставляют золотую интригу и «горожан» в качестве фаворита. Примерно в таком же состоянии «Сити» ехал в Мадрид. Вроде 1:0 выиграли первый матч, но назвать это преимущество серьёзным язык не поворачивается.

Симеоне вновь выбрал гибридную схему с пятью защитниками и пару Фелиш – Гризманн на острие атаки, Луис Суарес и Анхель Корреа остались на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола тоже выбрал осторожное сочетание, в качестве атакующей группы вышли Марез, Фоден и Де Брёйне. «Атлетико» пытался ошарашить гостей, понёсся вперёд с первых же минут, но «Сити» встретил уверенной обороной и прессингом.

Через пять минут игра повернула в предсказуемое русло. «Манчестер Сити» забрал мяч, территорию, инициативу. «Атлетико» осел в обороне и стал уповать на контратаки. Долгое время владение на давало гостям реальных дивидендов. Первый опасный момент (он же – единственный в первом тайме) случился на исходе получаса игры. Марез забежал по правому флангу и прострелил на лини вратарской. После небольшой суматохи завершал атаку Илкай Гюндоган, попавший в левую штангу.

Следующего опасного момента пришлось ждать полчаса и создал его отнюдь не «Манчестер Сити». Огрызнулся «Атлетико», раскрывший быструю атаку через центр. Антуан Гризманн решился на обводящий удар метров с 20 и едва-едва не попал в дальнюю «девятку». Мяч сопровождался прыжком Эдерсона, но вряд ли бразилец спасал, попади француз в створ ворот. А у команды Хосепа Гвардиолы в то же время перестали получатся толковые атаки.

Зато значительно увеличилось количество стыков и замен, первая из которых знатно удивила: вместо Кевина Де Брейне появился Рахим Стерлинг. Далее вышли Карраско, Де Пауль, Корреа, Аке. Сразу 4 замены уместилось в 4 минуты. Но суть не поменялась, матч медленно катился к нулевой ничьей, которая хозяев ну никак не устраивала. Симеоне пытался что-то изменить, выпустил Луиса Суареса и Матеуса Кунью, но и тут никаких изменений.

Да, «Атлетико» чуть поддавил «Сити» на последних секундах, однако до опасных моментов дело не дошло. Естественно, увенчала матч массовая потасовка после удара Фелипе по Фодену. Зачинщик получил красную карточку, а за компенсированные 10 минут арбитр выписал ещё 6 жёлтых карточек. Нулевая ничья вполне устроила футболистов Хосепа Гвардиолы – они шагнули в полуфинал Лиги чемпионов.