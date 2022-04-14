Лапорт: «Игроки «Атлетико» ввязывались в абсурдные драки, но я не хочу это обсуждать»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказал свое мнение по поводу потасовок, которые произошли между игроками «Сити» и «Атлетико».

«Я не знаю, мы ли тянули время или они… Они ввязывались в абсурдные драки, но я не буду вдаваться в подробности», - сказал он.

Он также добавил, что в итоге пострадали от этого сами игроки «Атлетико».

«Всегда некрасив выглядит, когда ты оказываешься в драке. Большая потасовка может возникнуть из-за мелкого повода. Но им было больнее, чем нам. В конце концов, они сами же и попали в собственную ловушку», - отметил защитник «Сити».