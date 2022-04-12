Коке о Гризманне: «Он один из лучших в мире»

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке заступился за своего партнёра по команде Антуана Гризманна, который по возвращению в клуб пока что не сумел отвоевать себе стабильное место в основе.

«Все знают о том, каким игроком является Гризманн. Он один из лучших в мире. Он является победителем чемпионата мира, он также добился важных результатов с «Атлетико». Завтрашний день будет очень важным для него, как и для всех нас», – заявил Коке на пресс-конференции.

Напомним, что завтра мадридскому «Атлетико» предстоит сыграть в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч «матрасники» проиграли на выезде со счётом 0:1.