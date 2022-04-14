Облак расстроен итогами матча с «Манчестер Сити»

Мадридский «Атлетико» прекратил свои выступления в Лиге чемпионов после четвертьфинальных схваток, за два матча не сумев забить ни одного гола сопернику в лице «Манчестер Сити».Словенский голкипер испанской команды Ян Облак расстроен таким исходом противостояния - он считает, что его команда заслуживала большего.

- Очень жаль, что прекратили борьбу. Мы показали не плохую игру, и, как я считаю, вполне заслуживали места в полуфинале. В ответной игре мы были лучше соперника. У нас было даже больше шансов забить. Матч должен был перейти в дополнительное время, и там можно было бы только гадать, куда бы все зашло, - заявил Облак, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.