Коке: «Горжусь своими партнёрами»

Мадридский «Атлетико» прекратил свои выступления в Лиге чемпионов после четвертьфинальных схваток, за два матча не сумев забить ни одного гола сопернику в лице «Манчестер Сити». Тем не менее, полузащитник и капитан мадридского клуба Коке выразил чувство гордости своими партнерами.

- Я горжусь партнерами по команде и нашими фанами. Мы так хотели добиться большего, но можем гордиться и тем, чего добились. Жаль лишь, что нас не будет в полуфинале. Мы старались до последнего. Нам просто не хватало гола. Критиковать легко, но мы в любом случае гордимся тем, как старались, - заявил Коке, слова которого приводит BBC Sport.