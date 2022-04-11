Невилл: «Клопп проделал в «Ливерпуле» более сложную работу, чем Гвардиола в «Манчестер Сити»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. По мнению англичанина, Клопп проделал в своём клубе куда более сложную работу, чем Гвардиола в «Манчестер Сити».

«То, какую работу проделал Юрген Клопп в «Ливерпуле» – просто невероятно. В это сложно поверить. Я думаю, что работа Юргена в «Ливерпуле» – куда сложнее той, что Гвардиола проделал в «Манчестер Сити», – цитирует Невилла Anfield Watch.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались между собой в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. На следующей неделе клубы вновь сыграют друг с другом в Кубке Англии.