Экс-арбитр: У Корреа был контакт с Канселу, но этого недостаточно для пенальти

Бывший судья Павел Фернандес поделился с журналистами своим мнением по поводу спорного эпизода в ответном четвертьфинальном матче между «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Фернандес сказал, что контакт между форвардом «Атлетико» Корреа и защитником «Сити» Канселу действительно был, но этого недостаточно для того, чтобы назначить одиннадцатиметровый в ворота английской команды. Экс-арбитр отметил, что судья в итоге принял верное решение.

Напомним, что мадридский клуб в итоге по сумме двух встреч проиграл «горожанам» и вылетел из Лиги чемпионов.