Грилиш о Лиге чемпионов: «Этот трофей нам ещё никогда не покорялся, поэтому хотим наконец сделать это»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал то, насколько важной для его команды может стать победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «горожане» дошли до финала, где уступили лондонскому «Челси».

«Большинство ребят выигрывали многие турниры, некоторые делали это несколько раз. Лигу чемпионов хотят выиграть все. Этот трофей нам ещё никогда не покорялся, поэтому мы хотим наконец взять его», – сказал Грилиш на пресс-конференции перед ответным матчем с мадридским «Атлетико».

Прошлым летом Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за сумму свыше 100 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории «горожан».