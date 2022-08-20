Анри: «Галтье должен найти формулу сосуществования игроков «ПСЖ»

Бывший нападающий французской сборной и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри высказался по поводу кризиса в парижском «ПСЖ». Его вроде бы удалось решить, главный тренер клуба Кристоф Галтье применил свой авторитет и самостоятельно назначил очередность пенальтистов клуба, но Анри считает, что на этом конфликт может быть и не исчерпан.

- Мбаппе ничего никому не должен доказывать. Он должен просто играть. А задача тренера - сделать так, чтобы всем было приятно играть друг с другом. Найти формулу совместного счастья для игроков, - цитирует Анри французский телеканал Prime Sport Video France.