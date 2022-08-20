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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри: «Галтье должен найти формулу сосуществования игроков «ПСЖ»

 
20 Августа 2022 • 00:59 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
6.20 4.60 1.48
21.08 21:45

Бывший нападающий французской сборной и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри высказался по поводу кризиса в парижском «ПСЖ». Его вроде бы удалось решить, главный тренер клуба Кристоф Галтье применил свой авторитет и самостоятельно назначил очередность пенальтистов клуба, но Анри считает, что на этом конфликт может быть и не исчерпан.

- Мбаппе ничего никому не должен доказывать. Он должен просто играть. А задача тренера - сделать так, чтобы всем было приятно играть друг с другом. Найти формулу совместного счастья для игроков, - цитирует Анри французский телеканал Prime Sport Video France.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Тьерри Анри
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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