Спортивный директор «ПСЖ» провёл разъяснительную беседу с Неймаром и Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш поговорил со звёздами команды.

В прессе всё чаще стали появляться сведения о растущих разногласиях между французом и бразильцем. По информации Le Parisien, недавно Луиш Кампуш провёл с обоими игроками разъяснительную беседу, сказав им, что их поведение не должно вредить команде, а личные конфликты необходимо решать внутри коллектива, не вынося на публику. После встречи оба футболиста признали, что проблема исчерпана.

Килиан Мбаппе отметился одним голом, сыграв один матч за парижан в текущем сезоне. На счету Неймара пять забитых мячей и три ассиста в трёх встречах.