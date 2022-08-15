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Чемпионат Франции. Лига 1

Спортивный директор «ПСЖ» провёл разъяснительную беседу с Неймаром и Мбаппе

 
15 Августа 2022 • 18:02 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
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21.08 21:45

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш поговорил со звёздами команды.

В прессе всё чаще стали появляться сведения о растущих разногласиях между французом и бразильцем. По информации Le Parisien, недавно Луиш Кампуш провёл с обоими игроками разъяснительную беседу, сказав им, что их поведение не должно вредить команде, а личные конфликты необходимо решать внутри коллектива, не вынося на публику. После встречи оба футболиста признали, что проблема исчерпана.

Килиан Мбаппе отметился одним голом, сыграв один матч за парижан в текущем сезоне. На счету Неймара пять забитых мячей и три ассиста в трёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Августа 2022 в 18:05
Губастого на галеры надо было послать , а потом пенальти учиться пробивать
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