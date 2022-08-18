«ПСЖ» и «Наполи» обговаривают два варианта сделки по Кейлору Навасу

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в скором времени может оказаться в Италии.

Костариканец уже дал согласие на переход, а «ПСЖ» не против отпустить опытного вратаря – парижанам осталось лишь договориться с «Наполи» по условиям сделки. Как информирует журналист Санти Ауна, клубы рассматривают два возможных варианта: в первом случае неаполитанцы могут арендовать Наваса без опции выкупа, взяв на себя лишь часть заработной платы игрока; при втором сценарии Навас расторгнет контракт с «ПСЖ» и перейдёт в итальянский клуб свободным агентом.

Сообщается, что «Наполи» готов платить голкиперу порядка 4,5 млн евро в год.