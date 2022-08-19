Галтье – о конфликте Неймара и Мбаппе: «Проблема решена»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе урегулирован. Напомним, что после матча с «Монпелье» начали появляться слухи о ссоре между игроками из-за роли штатного пенальтиста.

«Проблема решена. Возникло небольшое недоразумение. Мы встретились на следующий день для того, чтобы сказать то, что нужно сказать. Я заявляю вам об этом со всей искренностью», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Мбаппе пожаловался на Неймара руководству «ПСЖ» и потребовал продать бразильца. Напомним, «ПСЖ» выиграл все три официальных матча под руководством Галтье.