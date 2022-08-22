«ПСЖ» установил рекорд чемпионата Франции

В матче третьего тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на выезде встречался с «Лиллем» и отпраздновал разгромную победу со счетом 7:1. Как информирует Opta, благодаря этому успеху парижский гранд стал автором рекордного достижения.

Подопечные Кристофа Галтье стали первым коллективом в истории, которому удалось отметиться минимум тремя голами в каждой из шести выездных игр подряд.

Парижский гранд ударно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Франции. После трех проведенных туров столичный коллектив набрал девять баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.