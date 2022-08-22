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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» установил рекорд чемпионата Франции

 
22 Августа 2022 • 06:58 Комментировать
Лилль
1:7
ПСЖ
окончен

В матче третьего тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на выезде встречался с «Лиллем» и отпраздновал разгромную победу со счетом 7:1. Как информирует Opta, благодаря этому успеху парижский гранд стал автором рекордного достижения.

Подопечные Кристофа Галтье стали первым коллективом в истории, которому удалось отметиться минимум тремя голами в каждой из шести выездных игр подряд.

Парижский гранд ударно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Франции. После трех проведенных туров столичный коллектив набрал девять баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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