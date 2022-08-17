Мбаппе чувствует себя «изолированным» в «ПСЖ»: у игрока разлад с руководством и одноклубниками

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не так представлял себе продолжение карьеры в Париже.

Отказав «Реалу» ради продления контракта с «ПСЖ», Мбаппе попросил выполнить ряд условий. Француз хотел, чтобы ему гарантировали ключевую роль на поле – команда должна играть на него, а он обязан быть главным завершителем атак и выполнять как можно меньше оборонительной работы, докладывает журналист Марсело Бехлер. Данное требование не слишком нравится одноклубникам Мбаппе, что несколько отдалило форварда от товарищей по команде.

Кроме того, 23-летний нападающий не возражал против продажи Неймара этим летом, и бразилец явно не оценил такой жест.