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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе чувствует себя «изолированным» в «ПСЖ»: у игрока разлад с руководством и одноклубниками

 
17 Августа 2022 • 00:07 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
6.90 4.90 1.42
21.08 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не так представлял себе продолжение карьеры в Париже.

Отказав «Реалу» ради продления контракта с «ПСЖ», Мбаппе попросил выполнить ряд условий. Француз хотел, чтобы ему гарантировали ключевую роль на поле – команда должна играть на него, а он обязан быть главным завершителем атак и выполнять как можно меньше оборонительной работы, докладывает журналист Марсело Бехлер. Данное требование не слишком нравится одноклубникам Мбаппе, что несколько отдалило форварда от товарищей по команде.

Кроме того, 23-летний нападающий не возражал против продажи Неймара этим летом, и бразилец явно не оценил такой жест.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 00:16
Ещё один изолированный... В ШИЗО его... Вместе с манчестерский петухом... А-ха-ха-ха...👨‍❤️‍👨
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