Нынешний тур Лиги 1 стал рекордным по количеству красных карточек за последние 30 лет

Во Франции начался заключительный матч третьего тура чемпионата Лиги 1, «Лилль» принимает дома «ПСЖ», но, вне зависимости от событий в этом матче, нынешний тур уже стал рекордным по количеству красных карточек - целых одиннадцать.

Это абсолютный рекорд чемпионата в эпоху трех очков за победу, такого не случалось более тридцати лет. Больше всего красных карточек было показано в драматичном матче между «Монпелье» и «Осером» - чемпион 2012 года вышел вперед, но во втором тайме чемпион 1996 года («Осер») забил два мяча, а заканчивали игру команды, имея по два удаления.

Встреча между «ПСЖ» и «Лиллем» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.