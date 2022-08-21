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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» повторил абсолютный рекорд «Реймса»

 
21 Августа 2022 • 23:54 Комментировать (1)
Лилль
1:7
ПСЖ
окончен

Парижский «ПСЖ» выиграл третий матч кряду в Лиге 1, переиграв в гостевом поединке «Лилль» со счетом 7:1. Таким образом, «ПСЖ» повторил один из самых застарелых рекордов чемпионата Франции - в сезоне 1952\1953 «Реймс» выиграл четыре матча, забив в каждом из них не менее пяти голов, и то же самое сейчас сделал «ПСЖ», хотя и с учетом последнего матча прошлого сезона.

Тогда парижане забили пять мячей «Метцу», затем, в первом туре уже нынешнего чемпионата, забили пять голов «Клермону», еще пять во втором туре в ворота «Монпелье», и сейчас семь голов «Лиллю».

В следующем, четвертом туре «ПСЖ» примет дома «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2022 в 00:04
Головин не даст...
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окончен Ренн 2:1 Аяччо 1.47 4.20 7.70
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