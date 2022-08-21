«ПСЖ» повторил абсолютный рекорд «Реймса»

Парижский «ПСЖ» выиграл третий матч кряду в Лиге 1, переиграв в гостевом поединке «Лилль» со счетом 7:1. Таким образом, «ПСЖ» повторил один из самых застарелых рекордов чемпионата Франции - в сезоне 1952\1953 «Реймс» выиграл четыре матча, забив в каждом из них не менее пяти голов, и то же самое сейчас сделал «ПСЖ», хотя и с учетом последнего матча прошлого сезона.

Тогда парижане забили пять мячей «Метцу», затем, в первом туре уже нынешнего чемпионата, забили пять голов «Клермону», еще пять во втором туре в ворота «Монпелье», и сейчас семь голов «Лиллю».

В следующем, четвертом туре «ПСЖ» примет дома «Монако».