«ПСЖ» уже не выполнил несколько обещаний, данных Мбаппе при продлении контракта

Килиан Мбаппе получил несколько обещаний, когда продлевал контракт с «ПСЖ», но некоторые из них уже нарушаются.

Напомним, что ради «ПСЖ» 23-летний француз передумал уходить в «Реал», с которым имел предварительную договорённость. Новое соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года.

В «ПСЖ» звёздному форварду предложили не только выгодные финансовые условия и ключевую роль в проекте, но и дали несколько обещаний. Как сообщает журналист Сабер Десфарже, некоторые из заверений уже не были выполнены – например, Мбаппе обещали сделать штатным пенальтистом, однако в недавнем матче к точке подошёл Неймар. Кроме того, у француза есть вопросы к клубу относительно трансферов.