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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» уже не выполнил несколько обещаний, данных Мбаппе при продлении контракта

 
15 Августа 2022 • 23:56 Комментировать (1)
Лилль
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ПСЖ
6.80 4.80 1.43
21.08 21:45

Килиан Мбаппе получил несколько обещаний, когда продлевал контракт с «ПСЖ», но некоторые из них уже нарушаются.

Напомним, что ради «ПСЖ» 23-летний француз передумал уходить в «Реал», с которым имел предварительную договорённость. Новое соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года.

В «ПСЖ» звёздному форварду предложили не только выгодные финансовые условия и ключевую роль в проекте, но и дали несколько обещаний. Как сообщает журналист Сабер Десфарже, некоторые из заверений уже не были выполнены – например, Мбаппе обещали сделать штатным пенальтистом, однако в недавнем матче к точке подошёл Неймар. Кроме того, у француза есть вопросы к клубу относительно трансферов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Августа 2022 в 00:04
Да, контракт не выполняется... Надо Пересу перезвонить... А-ха-ха-ха...
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