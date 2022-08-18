«Наполи» пойдёт на уступки «ПСЖ» в вопросе трансфера Фабиана Руиса

«Наполи» снизит запросы по трансферу полузащитника Фабиана Руиса, чтобы его переход в «Пари Сен-Жермен» состоялся в кратчайшие сроки.

Переговоры между клубами ведутся уже давно, но в последнее время перестали прогрессировать. Изначально «Наполи» требовал за испанца порядка 25 млн евро с учётом бонусов, а теперь, по информации Sky Sport Italia, согласится продать 26-летнего хавбека всего за 20 млн. Контракт Руиса истекает следующим летом, и неаполитанцы опасаются, что игрок уйдёт свободным агентом через год, если «ПСЖ» решит выйти из сделки.

Фабиан Руис отыграл за «Наполи» 166 матчей, поразив ворота 22 раза и 15 раз ассистировав товарищам по команде.