Полузащитник «ПСЖ» ведёт переговоры с катарским клубом

Полузащитник Рафинья может сменить «Пари Сен-Жермен» на «Аль-Араби».

29-летний бразилец не проходит в основной состав парижан, поэтому активно изучает варианты продолжения карьеры в других клубах. Как сообщает журналист Санти Ауна, переговоры по хавбеку уже начал катарский «Аль-Араби». Переход может состояться в скором времени.

Рафинья принадлежит «ПСЖ» с 2020 года. Вторую половину прошедшего сезона воспитанник «Барселоны» провёл в испанском «Реал Сосьедад», за который отыграл 21 матч. Трансферная стоимость бразильца оценивается экспертами портала Transfermarkt в 9 млн евро.