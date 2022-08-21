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Чемпионат Франции. Лига 1

Полузащитник «ПСЖ» ведёт переговоры с катарским клубом

 
21 Августа 2022 • 20:34 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
5.80 4.80 1.50
Через 0 ч. 15 мин.

Полузащитник Рафинья может сменить «Пари Сен-Жермен» на «Аль-Араби».

29-летний бразилец не проходит в основной состав парижан, поэтому активно изучает варианты продолжения карьеры в других клубах. Как сообщает журналист Санти Ауна, переговоры по хавбеку уже начал катарский «Аль-Араби». Переход может состояться в скором времени.

Рафинья принадлежит «ПСЖ» с 2020 года. Вторую половину прошедшего сезона воспитанник «Барселоны» провёл в испанском «Реал Сосьедад», за который отыграл 21 матч. Трансферная стоимость бразильца оценивается экспертами портала Transfermarkt в 9 млн евро.

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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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21.08  21:45 Лилль ... ПСЖ 5.80 4.80 1.50
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