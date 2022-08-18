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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо надеется усилить атаку «Валенсии» сыном Джорджа Веа

 
18 Августа 2022 • 23:13 Комментировать
Атлетик Б
...
Валенсия
1.67 3.80 5.30
21.08 18:30

Нападающий «Лилля» Тимоти Веа может перебраться в «Валенсию» на правах аренды.

Первые сведения о вероятном переходе появились в прессе ещё до открытия трансферного окна, и только сейчас стороны достигли некоторого прогресса в переговорах. По информации инсайдера Николо Скиры, рулевой «Валенсии» Дженнаро Гаттузо считает сына знаменитого экс-игрока «Милана» основной опцией для усиления линии атаки. «Летучие мыши» попытаются арендовать 22-летнего форварда.

Тимоти Веа защищает цвета «Лилля» с 2019 года. Проведя 75 матчей за команду во всех турнирах, он отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Лилль Дженнаро Гаттузо Тимоти Веа Трансферы футбола - лето 2022
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АТЛЕТИК Б ВАЛЕНСИЯ
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