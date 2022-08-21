Свой сотый матч в составе «Атлетика» Беренгер отметил победным мячом

В матче второго тура начавшегося чемпионата Ла Лиги «Атлетик» обыграл с минимальным счетом «Валенсию» благодаря голу Алекса Беренгера. Полузащитник басков провёл свой сотый матч в составе клуба, отметив его тринадцатым голом в составе клуба. Кроме того, Беренгер подтвердил свой статус отличного ассистента, записав за эти матчи шестнадцать голевых передач. В составе клуба из Бильбао есть еще лишь один игрок, у которого на данный момент двухзначное количество голов и передач. Это - Иньяки Уильямс, который забил четырнадцать голов и сделал 11 передач.

В третьем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» сыграет на выезде с «Кадисом».