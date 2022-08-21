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Чемпионат Испании. Ла Лига

Свой сотый матч в составе «Атлетика» Беренгер отметил победным мячом

 
21 Августа 2022 • 20:57 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Валенсия
окончен

В матче второго тура начавшегося чемпионата Ла Лиги «Атлетик» обыграл с минимальным счетом «Валенсию» благодаря голу Алекса Беренгера. Полузащитник басков провёл свой сотый матч в составе клуба, отметив его тринадцатым голом в составе клуба. Кроме того, Беренгер подтвердил свой статус отличного ассистента, записав за эти матчи шестнадцать голевых передач. В составе клуба из Бильбао есть еще лишь один игрок, у которого на данный момент двухзначное количество голов и передач. Это - Иньяки Уильямс, который забил четырнадцать голов и сделал 11 передач.

В третьем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» сыграет на выезде с «Кадисом».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Алехандро Беренгер
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окончен Атлетик Б 1:0 Валенсия 1.75 3.60 5.00
Идет 45 минута Атлетико М 0:0 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
21.08  23:00 Реал Сосьедад ... Барселона 3.40 3.60 2.10
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