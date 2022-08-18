«ПСЖ» поставил жёсткий ультиматум Эррере, решившему вернуться в Испанию

«Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с полузащитником Андером Эррерой на своих условиях.

Футболист уже предварительно договорился с «Атлетиком» из Бильбао, однако прежде должен согласовать условия расторжения контракта с «ПСЖ». Эррера требует у парижан выплатить ему зарплату в полном объёме в виде неустойки, но руководство гранда делать этого не планирует. Как сообщает Marca, 33-летнему хавбеку придётся согласиться лишь на частичную компенсацию. В противном случае испанец проведёт весь сезон в дубле «ПСЖ», который выступает в низших лигах.

Текущее соглашение Андера Эрреры рассчитано до 2024 года.