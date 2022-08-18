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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» поставил жёсткий ультиматум Эррере, решившему вернуться в Испанию

 
18 Августа 2022 • 20:19 Комментировать
Атлетик Б
...
Валенсия
1.67 3.80 5.30
21.08 18:30

«Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с полузащитником Андером Эррерой на своих условиях.

Футболист уже предварительно договорился с «Атлетиком» из Бильбао, однако прежде должен согласовать условия расторжения контракта с «ПСЖ». Эррера требует у парижан выплатить ему зарплату в полном объёме в виде неустойки, но руководство гранда делать этого не планирует. Как сообщает Marca, 33-летнему хавбеку придётся согласиться лишь на частичную компенсацию. В противном случае испанец проведёт весь сезон в дубле «ПСЖ», который выступает в низших лигах.

Текущее соглашение Андера Эрреры рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Андер Эррера Трансферы футбола - лето 2022
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