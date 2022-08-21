Вальверде вышел на первое место по количеству побед в Ла лиге с «Атлетиком»

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде вернулся в «Атлетик» и продолжает побеждать с басками. В матче второго тура начавшегося чемпионата Ла Лиги его команда обыграла с минимальным счетом «Валенсию» благодаря голу Алекса Беренгера.

Эта победа стала для Вальверде 102-й в чемпионате Испании с «Атлетиком», при 230 проведенных матчах. По этому параметру он вышел на первое место в истории клуба, правда, пока что наравне с Хавьером Клементе - тот также выиграл 102 матча, но ему потребовалось меньше матчей - лишь 211.

В третьем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» сыграет на выезде с «Кадисом».