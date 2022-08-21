Верратти проведёт свой 250-й матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции

В третьем туре начавшегося чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит сыграть с соперником, который в 2021 году отнял у парижан чемпионский титул - «Лиллем». Накануне встречи с «догами» наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав своей команды.

В него включен и итальянский полузащитник Марко Верратти, для которого сия игра станет 250-й в составе клуба в чемпионатах Франции. Верратти - шестой игрок в истории клуба, который достиг этого рубежа. Его следующая цель - голкипер Жоэль Батс, который сыграл за клуб 254 матча в период с 1985 по 1992 год.

Встреча между «ПСЖ» и «Лиллем» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.