Мбаппе повторил рекорд Лиги 1, забив на 8-й секунде

Килиан Мбаппе забил один из самых быстрых голов в истории чемпионата Франции.

Форвард «Пари Сен-Жермен» отличился спустя всего восемь секунд после стартового свистка в гостевом матче с «Лиллем», установив уникальное достижение: звёздный француз повторил рекорд чемпионата Франции, установленный 30 лет назад – тогда футболист «Канна» Мишель Рио отличился на той же восьмой секунде.

Сегодняшний сверхранний гол стал для Мбаппе вторым в текущей кампании. Ранее 23-летний игрок забил «Монпелье» в матче второго тура Лиги 1 (5:2), который стал для нападающего дебютным в нынешнем сезоне.