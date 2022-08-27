Доннарумма - о конфликте Неймара и Мбаппе: «Я могу пробивать пенальти»

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о разногласиях Неймара и Килиана Мбаппе по поводу исполнения пенальти.

«Пообщался парнями и сказал, что я могу пробивать пенальти. Иногда такие конфликты происходят в больших командах, так что ничего страшного. В матче с «Лиллем» мы показали, что являемся сплоченным коллективом. Все игроки помогали друг другу. Отношения между Неймаром и Мбаппе наладились. Мы вместе движемся к одной цели», - цитирует итальянца RMC Sport.

После трех туров парижский гранд лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.