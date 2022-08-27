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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма - о конфликте Неймара и Мбаппе: «Я могу пробивать пенальти»

 
27 Августа 2022 • 10:52 Комментировать (3)
Лилль
1:7
ПСЖ
окончен

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о разногласиях Неймара и Килиана Мбаппе по поводу исполнения пенальти.

«Пообщался парнями и сказал, что я могу пробивать пенальти. Иногда такие конфликты происходят в больших командах, так что ничего страшного. В матче с «Лиллем» мы показали, что являемся сплоченным коллективом. Все игроки помогали друг другу. Отношения между Неймаром и Мбаппе наладились. Мы вместе движемся к одной цели», - цитирует итальянца RMC Sport.

После трех туров парижский гранд лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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ARTUR
27 Августа 2022 в 10:55
Для этого нужно быть хотябы губастым ))
Alex1972
27 Августа 2022 в 10:59
Ему достаточно быть и носатым... Хе-хе..
ARTUR
27 Августа 2022 в 11:20
Не мало..тогда обязательно нужно быть черным
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