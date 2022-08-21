«ПСЖ» установил рекорд результативности в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» покорился голевой рекорд на самом старте нового сезона.

Парижане стали первой в истории командой, забившей не менее трёх голов в шести подряд гостевых матчах чемпионата Франции, докладывает Opta. В сегодняшней встрече с «Лиллем» коллективу Кристофа Галтье удалось отправить в сетку четыре безответных мяча к перерыву. Точными ударами отметились Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ашраф Хакими и Неймар.

В первых двух матчах нового розыгрыша Лиги 1 «ПСЖ» одержал две победы, уверенно разобравшись с «Клермоном» (5:0) и «Монпелье» (5:2). Ранее в Суперкубке Франции был обыгран «Нант» – и тоже крупно (4:0).