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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» установил рекорд результативности в Лиге 1

 
21 Августа 2022 • 22:46 Комментировать (2)
Лилль
1:6
ПСЖ
5.80 4.80 1.50
2-й тайм

«Пари Сен-Жермен» покорился голевой рекорд на самом старте нового сезона.

Парижане стали первой в истории командой, забившей не менее трёх голов в шести подряд гостевых матчах чемпионата Франции, докладывает Opta. В сегодняшней встрече с «Лиллем» коллективу Кристофа Галтье удалось отправить в сетку четыре безответных мяча к перерыву. Точными ударами отметились Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ашраф Хакими и Неймар.

В первых двух матчах нового розыгрыша Лиги 1 «ПСЖ» одержал две победы, уверенно разобравшись с «Клермоном» (5:0) и «Монпелье» (5:2). Ранее в Суперкубке Франции был обыгран «Нант» – и тоже крупно (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Лига 1
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
21 Августа 2022 в 22:57
да уж. уровень конкуренции - дно. увы.
Alex1972
21 Августа 2022 в 22:50
Не интересно ...
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окончен Анже 1:3 Брест 2.40 3.30 3.10
окончен Монпелье 1:2 Осер 2.00 3.65 3.65
окончен Тулуза 2:2 Лорьян 1.90 3.60 4.05
окончен Клермон 1:0 Ницца
окончен Ренн 2:1 Аяччо 1.47 4.20 7.70
Идет 82 минута Лилль 1:6 ПСЖ 5.80 4.80 1.50
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