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Галтье расставил приоритеты пенальтистов в «ПСЖ» - Мбаппе, Неймар и лишь потом Месси

 
19 Августа 2022 • 18:50 Комментировать (2)
Лилль
...
ПСЖ
6.20 4.60 1.48
21.08 21:45

Конфликт нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара был связан с порядком пробития пенальти. В матче против «Монпелье» Мбаппе смазал пенальти, но потом арбитр назначил еще один, и его взял на себя Неймар, что очень не понравилось Килиану.

Сейчас конфликт улажен - Кристоф Галтье, наставник парижского клуба, определил порядок исполнения пенальти. Первым пенальтистом назначен Килиан Мбаппе, вторым - Неймар, и лишь в том случае, если в силу тех или иных причин никто из этих двоих не сможет пробить, исполнить одиннадцатиметровый будет доверено Лео Месси.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
19 Августа 2022 в 18:59
Рамос : А я?... Галтье : Будешь бить после меня... А-ха-ха-ха...👍
ARTUR
19 Августа 2022 в 18:54
Всетаки губастый задвинул двух далеко не последних футболистов ))) наверное Макрон позвонил )) они ж чуть ли не в десна целуются , вот так вот становятся ,,звездами ,, и лючшими ,надеюсь это аукнется им всем ))
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