Галтье расставил приоритеты пенальтистов в «ПСЖ» - Мбаппе, Неймар и лишь потом Месси

Конфликт нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара был связан с порядком пробития пенальти. В матче против «Монпелье» Мбаппе смазал пенальти, но потом арбитр назначил еще один, и его взял на себя Неймар, что очень не понравилось Килиану.

Сейчас конфликт улажен - Кристоф Галтье, наставник парижского клуба, определил порядок исполнения пенальти. Первым пенальтистом назначен Килиан Мбаппе, вторым - Неймар, и лишь в том случае, если в силу тех или иных причин никто из этих двоих не сможет пробить, исполнить одиннадцатиметровый будет доверено Лео Месси.

Об этом сообщает испанское издание Marca.