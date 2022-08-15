Батистута назвал цель Месси в футболе

Бывший футболист «Ромы» Габриэль Батистута прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Батистута сказал La Nacion, что цель Месси — это стать лучшим футболистом мира навсегда, он будет играть до тех пор, пока его пинками не начнут выгонять, он не собирается заканчивать карьеру.

Экс-игрок заявил, что придет то время, когда тело Месси не будет позволять ему играть, но у него есть менталитет, который отличает его и Криштиану Роналду от других футболистов, при этом такими навыками, которые есть у Месси — не обладает никто.

35-летний нападающий «ПСЖ» в текущем сезоне провел три матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.