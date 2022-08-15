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Чемпионат Франции. Лига 1

Батистута назвал цель Месси в футболе

 
15 Августа 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
6.80 4.80 1.43
21.08 21:45

Бывший футболист «Ромы» Габриэль Батистута прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Батистута сказал La Nacion, что цель Месси — это стать лучшим футболистом мира навсегда, он будет играть до тех пор, пока его пинками не начнут выгонять, он не собирается заканчивать карьеру.

Экс-игрок заявил, что придет то время, когда тело Месси не будет позволять ему играть, но у него есть менталитет, который отличает его и Криштиану Роналду от других футболистов, при этом такими навыками, которые есть у Месси — не обладает никто.

35-летний нападающий «ПСЖ» в текущем сезоне провел три матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Габриэль Батистута
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Августа 2022 в 21:41
Я я назову точно не цель Месси.... ЛЕ - не цель Месси!!... А-ха-ха-ха...
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