Мбаппе начинает ставить себя выше команды: Форвард «ПСЖ» конфликтует с Неймаром и недоволен партнёрами

«ПСЖ» уже в августе столкнулся с внутренним конфликтом звёзд. Килиан Мбаппе и Неймар поругались, и вообще француз ведёт себя странно, что угрожает команде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, что произошло.

Что натворил Мбаппе?

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счётом 5:2, однако основной темой матча стал не счёт, а конфликт, который разгорается между Неймаром и Килианом Мбаппе. На 43-й минуте они поспорили по поводу того, кто должен бить пенальти. На 23-й минуте парижане заработали одиннадцатиметровый, который француз не реализовал. По этой причине, когда был назначен второй пенальти, инициативу взял Неймар, что не понравилось его партнёру. Бразилец, правда, свою попытку реализовал.

Во втором тайме Мбаппе ещё раз проявил недовольство, когда Витинья во время атаки отдал пас не французу, а Месси. Молодой нападающий демонстративно выключился из эпизода.

Как реагируют тренер и одноклубники?

Публично никто критиковать поведение Мбаппе не стал. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье после матча прокомментировал Canal Plus поведение француза: «Килиан сыграл свой последний матч три недели назад, поэтому я знал, что ему будет тяжело на физическом уровне. Он спортсмен и хочет быть в хорошей форме и побыстрее, но топ-футболист не может быстро набрать форму, ему нужно немного времени, чтобы восстановить 100 процентов своих спортивных способностей. Когда он будет на 100 процентов, он ещё больше будет влиять на игру. Это игроки, которые любят забивать, которые хотят забивать, которые атакуют. Это нормально, что он разочарован тем, что ему немного не хватает физических сил по сравнению с его партнёрами по команде».

Партнёр Марко Верратти добавил: «После пенальти он немного дулся, но это нормально. Он отличный игрок, он хочет делать разницу в игре. Это хорошо, когда он злится, это значит, что ему небезразлична эта команда».

Однако, по данным прессы, за внешними словами поддержки зреет недовольство. Неймар считает, что у Мбаппе в контракте прописана роль пенальтиста, что не очень устраивает бразильца, который достаточно успешно исполняет одиннадцатиметровые.

Почему недоволен Мбаппе?

Говорить об этом можно лишь опираясь на слухи. По данным прессы, француз недоволен своей ролью в команде. По новому контракту сообщалось, что Мбаппе чуть ли не будет влиять на всю жизнь клуба, однако даже на поле он пока не получает от партнёров той поддержки и того места в коллективе, которое, как он считает, заслуживает.

В свою очередь Неймар, который летом был близок к уходу из «ПСЖ», здорово начал сезон, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Кроме этого, все отмечают тот настрой, с которым бразилец работает на тренировках. Неймара активно поддерживают Лионель Месси и Серхио Рамос, что также раздражает Мбаппе, который считает, что не получил того статуса, который ему обещали при подписании контракта. В итоге отношения между французом и бразильцем, которые ещё недавно были очень хорошими, портятся.

Что будет?

Очевидно, что никаких резких шагов никто предпринимать сейчас не будет. «ПСЖ» надеется наконец-то выиграть Лигу чемпионов, и клуб намерен сохранить и Мбаппе, и Неймара. Тем не менее сложившаяся ситуация ставит под сомнение, что в команде не разгорится конфликт, который разрушит атмосферу.

Для Кристофа Галтье это первый серьёзный кризис, с которым ему придётся справляться. Когда француз возглавил «ПСЖ», многие отмечали, что главный риск заключается в том, что тренер не работал со звёздами. Теперь Галтье следует помирить звёзд, чтобы они вместе работали на пользу парижан.

Роман Андреев