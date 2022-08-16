Полузащитник «ПСЖ» продолжит карьеру в «Эвертоне»

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе в ближайшее время вернётся в «Эвертон».

Английский клуб закрывает сделку по 32-летнему игроку. Стороны уверены, что уже на этой неделе переход Гуйе будет полностью завершён, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Идрисса Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за 30 млн евро. В составе парижского гранда сенегалец провёл 111 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и шесть результативных передач. Трансферная стоимость опорного хавбека, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.