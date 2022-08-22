Месси – лидер по голевым передачам в 2022 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возглавляет список лучших ассистентов пяти сильнейших европейских чемпионатов с начала 2022 года.

На счету аргентинца уже 12 результативных передач в рамках Лиги 1 в 2022 году – больше, чем у любого другого футболиста в «большой пятёрке» европейских чемпионов за этот же период.

В сегодняшнем поединке против «Лилля», который завершился разгромом соперников парижан со счётом 7:1, 35-летний игрок стал автором одной голевой передачи, также отметившись голом. Всего на счету Лионеля Месси четыре забитых мяча и два ассиста в четырёх матчах с начала текущей кампании.