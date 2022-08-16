Полузащитник «ПСЖ» Дракслер определился со своим будущим

Футболист «ПСЖ» Юлиан Дракслер планирует вернуться в немецкую Бундеслигу.

28-летний игрок не слишком востребован в стартовом составе парижан, и клуб готов расстаться с ним уже этим летом. Сам немец хотел бы получать больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат мира, однако, вероятно, уже не успеет сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна. При этом, как стало известно изданию Le Parisien, футболист рассчитывает перебраться в один из клубов Бундеслиги.

По слухам, Юлиан Дракслер мог стать частью сделки по переходу Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ». Интерес к немцу также приписывался «Ньюкаслу».