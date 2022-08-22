Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича

Килиан Мбаппе превзошёл достижение Златана Ибрагимовича в «Пари Сен-Жермен».

Сегодняшний хет-трик в матче против «Лилля» – девятый для 23-летнего француза в матчах за «ПСЖ», отмечает журналист Адриен Гренье. Таким образом, Мбаппе стал единоличным лидером по количеству хет-триков за всю историю клуба, а также превзошёл показатель Златана Ибрагимовича, восемь раз забивавшего по три мяча за матч.

Знаменитый шведский нападающий выступал за парижан с 2012 по 2016 год, а Килиан Мбаппе присоединился к столичному гранду летом 2017 года.

В общей сложности на счету француза 175 голов в 219 поединках за «ПСЖ». У Златана – 156 точных ударов в 180 встречах.