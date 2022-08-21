Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Неймар и Мбаппе оформили одно из крупнейших поражений в истории «Лилля»

 
21 Августа 2022 • 23:51 Комментировать
Лилль
1:7
ПСЖ
окончен

Звёзды «Пари Сен-Жермен» не пощадили «Лилль», отправив в сетку семь мячей.

Впервые в своей истории «Лилль» пропустил семь голов в домашнем матче любого турнира, сообщает Opta. Забитыми мячами в составе «ПСЖ» отличились Килиан Мбаппе (трижды), Лионель Месси, Неймар (дважды) и Ашраф Хакими. Хозяева сподобились лишь на один гол престижа, автором которого стал Джонатан Бамба на 54-й минуте, когда на табло горел счёт 0:5.

В трёх стартовых турах французской Лиги 1 «ПСЖ» одержал три победы и забил впечатляющие 17 голов, пропустив только трижды. В активе «Лилля» четыре набранных очка при разнице голов 6:9.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ренн 2:1 Аяччо 1.47 4.20 7.70
окончен Лилль 1:7 ПСЖ 5.80 4.80 1.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
01:16 · Франция. Лига 1
Анри восхищён игрой Месси, Мбаппе и Неймара в защите: «Они заявят о себе в Лиге чемпионов»
00:16 · Франция. Лига 1
Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича
00:03 · Франция. Лига 1
Невероятная статистика Неймара: 13 результативных действий в 4 стартовых матчах сезона
21 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» повторил абсолютный рекорд «Реймса» 1
23:51 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе оформили одно из крупнейших поражений в истории «Лилля»
23:36 · Франция. Лига 1
Мбаппе, Неймар, Месси и компания забили «Лиллю» 7 голов за матч 1
22:57 · Италия. Серия А
У Вейналдума выявлен перелом
22:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил рекорд результативности в Лиге 1 3
22:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе повторил рекорд Лиги 1, забив на 8-й секунде
21:56 · Франция. Лига 1
Нынешний тур Лиги 1 стал рекордным по количеству красных карточек за последние 30 лет
21:19 · Франция. Лига 1
Верратти проведёт свой 250-й матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции
21:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Лиллем»
21:15 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:7 1
20:34 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» ведёт переговоры с катарским клубом
20:19 · Франция. Лига 1
«Ренн» переиграл «Аяччо» в боевом матче
Все новости
Рекомендуем