Месси, Неймар и Мбаппе оформили одно из крупнейших поражений в истории «Лилля»

Звёзды «Пари Сен-Жермен» не пощадили «Лилль», отправив в сетку семь мячей.

Впервые в своей истории «Лилль» пропустил семь голов в домашнем матче любого турнира, сообщает Opta. Забитыми мячами в составе «ПСЖ» отличились Килиан Мбаппе (трижды), Лионель Месси, Неймар (дважды) и Ашраф Хакими. Хозяева сподобились лишь на один гол престижа, автором которого стал Джонатан Бамба на 54-й минуте, когда на табло горел счёт 0:5.

В трёх стартовых турах французской Лиги 1 «ПСЖ» одержал три победы и забил впечатляющие 17 голов, пропустив только трижды. В активе «Лилля» четыре набранных очка при разнице голов 6:9.