«Милан» передумал подписывать футболиста «ПСЖ»

«Милан» решил выйти из переговоров по центральному защитнику «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло.

С прошлого месяца сенегалец рассматривался «россонери» как приоритетный вариант на замену ушедшему Алессио Романьоли. Речь шла о возможной аренде 26-летнего футболиста с опцией последующего выкупа, однако теперь, судя по всему, переговоры прекращены. По информации Tuttomercatoweb, «Милан» решил отказаться от услуг Диалло, поскольку не видит с его стороны достаточной заинтересованности в переходе. Кроме того, преградой является и внушительная зарплата игрока.

Абду Диалло выступает за «ПСЖ» с лета 2019 года. В общей сложности на счету защитника 75 матчей за парижан во всех турнирах.