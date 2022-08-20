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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен назвал виновника конфликта между Неймаром и Мбаппе

 
20 Августа 2022 • 13:49 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
6.20 4.60 1.48
21.08 21:45

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о недавнем конфликте между звездами команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

«В клубе есть проблемы с иерархией. Мне кажется, что у Мбаппе нет ничего личного к Неймару. Вряд ли он настаивает на продаже бразильца.

Неймар просто не может принять тот факт, что находится не на самой вершине проекта. Ему трудно смириться с таким положением дел. Если есть проблемы с эго, то такой командой очень нелегко руководить. Это реальность не только для тренерского штаба, но и для руководства», - цитируют Ротена французские СМИ.

Ближайший матч «ПСЖ» сыграет против «Лилля» в рамках третьего тура Лиги 1.

Раскол в Париже: Месси и Неймар попали в число неугодных Мбаппе в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Неймар Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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