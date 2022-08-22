Невероятная статистика Неймара: 13 результативных действий в 4 стартовых матчах сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар показывает инопланетную результативность на старте нового сезона.

Проведя четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах, бразилец стал автором семи забитых мячей и шести голевых передач – 13 результативных действий в сумме. В сегодняшнем поединке с «Лиллем» (7:1) Неймар записал себе в актив три ассиста и два гола.

На данный момент Неймар лидирует в списке Лиги 1 и по голам, и по результативным передачам. В рамках чемпионата 30-летний игрок поучаствовал в 11 голах в трёх матчах (ближайший преследователь – Месси с пятью результативными действиями). Ещё дважды бразилец отметился в Суперкубке с «Нантом».