Анри восхищён игрой Месси, Мбаппе и Неймара в защите: «Они заявят о себе в Лиге чемпионов»

Легенда французского футбола Тьерри Анри считает, что наставник Кристоф Галтье положительно повлиял на звёздное атакующее трио «ПСЖ».

В четырёх матчах при новом наставнике (включая Суперкубок Франции) парижане забили 21 гол, пропустив всего три. Во всех четырёх поединках соперники были обыграны с крупным счётом, не сумев ничего противопоставить звёздным нападающим.

Однако Анри поражён не этим, а игрой суперзвёзд без мяча: «Я следил за тем, как действуют Мбаппе, Месси и Неймар без мяча – они всегда возвращались в защиту, даже когда команда вела 5:1, 6:1, 7:1! Уверяю, если они продолжат в том же духе, успехи во Франции и в Лиге чемпионов не заставят себя ждать», – восхитился бывший форвард после матча с «Лиллем» (7:1).