Рамос попытался уладить конфликт Мбаппе и Неймара

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос попытался уладить конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром. Напомним, что бразилец в социальных сетях недавно поставил лайк под двумя записями, которые ставят под сомнение роль француза в качестве штатного пенальтиста.

По информации от инсайдера Адриена Гренье, в субботу вечером Рамос поговорил с обоими игроками, чтобы снять напряжение, но ситуация от этого лучше не стала. В ближайшее время с футболистами проведёт беседу руководство вместе с главным тренером Кристофом Галтье.

Напомним, что Неймар записал на свой счёт уже 3 гола и 3 ассиста в новом сезоне чемпионата Франции. Мбаппе пока отметился лишь одним забитым мячом.