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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос попытался уладить конфликт Мбаппе и Неймара

 
16 Августа 2022 • 10:48 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
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21.08 21:45
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос попытался уладить конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром. Напомним, что бразилец в социальных сетях недавно поставил лайк под двумя записями, которые ставят под сомнение роль француза в качестве штатного пенальтиста.

По информации от инсайдера Адриена Гренье, в субботу вечером Рамос поговорил с обоими игроками, чтобы снять напряжение, но ситуация от этого лучше не стала. В ближайшее время с футболистами проведёт беседу руководство вместе с главным тренером Кристофом Галтье.

Напомним, что Неймар записал на свой счёт уже 3 гола и 3 ассиста в новом сезоне чемпионата Франции. Мбаппе пока отметился лишь одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Неймар Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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