Навас получил травму поясницы

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит матч с «Лиллем» из-за травмы поясницы. Об этом в социальных сетях сообщил близкий к клубу источник Адриен Гренье.

Сообщается, что Навас должен пройти обследование, чтобы проверить степень серьёзности своего повреждения. Напомним, что за голкипером активно следит «Наполи». Костариканец должен отправиться в клуб из Серии А как часть сделки по переходу Фабиана Руиса в «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится завтра в 21:45 по московскому времени. Недавно из стана «догов» к парижанам перебрался полузащитник Ренату Саншеш, который проведёт первый матч против бывшей команды. Тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье тоже ранее работал в «Лилле».