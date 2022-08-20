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Чемпионат Франции. Лига 1

Навас получил травму поясницы

 
20 Августа 2022 • 16:04 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
6.20 4.60 1.48
21.08 21:45

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит матч с «Лиллем» из-за травмы поясницы. Об этом в социальных сетях сообщил близкий к клубу источник Адриен Гренье.

Сообщается, что Навас должен пройти обследование, чтобы проверить степень серьёзности своего повреждения. Напомним, что за голкипером активно следит «Наполи». Костариканец должен отправиться в клуб из Серии А как часть сделки по переходу Фабиана Руиса в «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится завтра в 21:45 по московскому времени. Недавно из стана «догов» к парижанам перебрался полузащитник Ренату Саншеш, который проведёт первый матч против бывшей команды. Тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье тоже ранее работал в «Лилле».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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