Неймар высказался о разгромной победе «ПСЖ»

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал крупную победу над «Лиллем» в поединке третьего тура чемпионата Франции. Столичный коллектив катком прошелся по сопернику, выиграв со счетом 7:1.

В социальной сети он опубликовал пост, написав следующее: «Вперед, «ПСЖ». Невероятная ночь». В прошедшем матче Неймар отметился двумя забитыми мячами.

В стартовых трех турах чемпионата Франции 30-летний бразильский нападающий записал на свой счет пять забитых мячей (один – с пенальти) и шесть результативных передач.

«ПСЖ» набрал девять баллов и лидирует в турнирной таблице Лиги 1.