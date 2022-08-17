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Чемпионат Франции. Лига 1

Мать Мбаппе прокомментировала нашумевшие инциденты с участием игрока

 
17 Августа 2022 • 01:25 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
6.90 4.90 1.42
21.08 21:45

Мать Килиана Мбаппе опровергла информацию о конфликте футболиста с клубом и товарищами по команде.

В последние дни в прессе всё активнее рассказывается о разногласиях француза с Неймаром и руководством клуба, которое не выполняет обещания, данные игроку весной при продлении контракта. По словам матери 23-летнего форварда, ничего серьёзного не происходит: «Всё в порядке, все проблемы будут решены внутри клуба», – высказалась о ситуации мать Мбаппе, которую цитирует журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе успел провести один матч за «ПСЖ», в котором отметился забитым мячом и нереализованным пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 01:32
Ещё одна, мать твою... 🧕
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