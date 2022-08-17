Мать Мбаппе прокомментировала нашумевшие инциденты с участием игрока

Мать Килиана Мбаппе опровергла информацию о конфликте футболиста с клубом и товарищами по команде.

В последние дни в прессе всё активнее рассказывается о разногласиях француза с Неймаром и руководством клуба, которое не выполняет обещания, данные игроку весной при продлении контракта. По словам матери 23-летнего форварда, ничего серьёзного не происходит: «Всё в порядке, все проблемы будут решены внутри клуба», – высказалась о ситуации мать Мбаппе, которую цитирует журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе успел провести один матч за «ПСЖ», в котором отметился забитым мячом и нереализованным пенальти.