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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека дал комментарий после унизительного поражения от «ПСЖ»

 
22 Августа 2022 • 10:13 Комментировать
Лилль
1:7
ПСЖ
окончен

Португальский специалист Паулу Фонсека, занимающий пост главного тренера «Лилля», высказался о разгромном поражении от «ПСЖ» в матче третьего тура Лиги 1. «Доги» были разбиты на своем поле со счетом 1:7.

«Безусловно, семь пропущенных мячей – это катастрофа. Однако я не сержусь на своих подопечных, у нас в команде такая философия. Конечно, нам нужно намного лучше действовать в обороне, однако самое главное – это характер. Это дает нам веру в светлое будущее», - приводит слова тренера Get French Football News.

По итогам трех туров «Лилль» с четырьмя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Паулу Фонсека
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