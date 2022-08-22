Фонсека дал комментарий после унизительного поражения от «ПСЖ»

Португальский специалист Паулу Фонсека, занимающий пост главного тренера «Лилля», высказался о разгромном поражении от «ПСЖ» в матче третьего тура Лиги 1. «Доги» были разбиты на своем поле со счетом 1:7.

«Безусловно, семь пропущенных мячей – это катастрофа. Однако я не сержусь на своих подопечных, у нас в команде такая философия. Конечно, нам нужно намного лучше действовать в обороне, однако самое главное – это характер. Это дает нам веру в светлое будущее», - приводит слова тренера Get French Football News.

По итогам трех туров «Лилль» с четырьмя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.