Галтье отреагировал на быстрый гол Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Лиллем» в матче третьего тура чемпионата Франции, а также отметил быстрый гол в исполнении Килиана Мбаппе.

«Замечательный вечер. Я доволен увиденным, команда отлично отработала. Мы получили огромное удовольствие от этого матча.

Быстрый гол Мбаппе? Это наработанная комбинация. Мы практиковали это на тренировках, и у нас получилось воплотить наработку в реальность. Мои поздравления игрокам, что они решили это попробовать, и у них получилось», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Мбаппе отметился голом на девятой секунде. Матч завершился крупной победой «ПСЖ» со счетом 7:1.