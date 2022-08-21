«ПСЖ» объявил состав на матч с «Лиллем»

В третьем туре начавшегося чемпионата Франции «ПСЖ» предстоит сыграть с соперником, который в 2021 году отнял у парижан чемпионский титул - «Лиллем». Накануне встречи с «догами» наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав своей команды. Тройка Месси-Неймар-Мбаппе выйдет на поле в полном составе, несмотря на конфликт Неймара с Мбаппе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

Встреча между «ПСЖ» и «Лиллем» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.