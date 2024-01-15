Алехандро Гомес: «После фола на Вальверде мне пришлось сменить номер телефона»

Бывший полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес вспомнил, как нанёс хавбеку мадридского «Реала» Федерико Вальверде травму. Инцидент произошёл за месяц до начала чемпионата мира 2022 года, но уругваец всё равно смог сыграть на мундиале.

«После фола на Вальверде мне пришлось сменить номер телефона. Мы проигрывали 1:3 и я сделал глупый фол. Пытаясь перехватить пас, я ударил Федерико по колену. Бедному парню было больно. До чемпионата мира оставался всего месяц. После этого все начали говорить, что я умышленно нанёс Вальверде травму. Мой номер слили в сеть, мне начали поступать звонки и сообщения с угрозами, поэтому мне пришлось сменить номер. Конечно, я позвонил Вальверде и извинился. Я объяснил ему, что это был игровой контракт», – цитирует Гомеса Cronache di spogliatoio.